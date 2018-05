Quartalszahlen: Fraport steigert Umsatz dank hohem Passagieraufkommen

Der Airport stößt allerdings an seine Grenzen, sodass Fraport unter Hochdruck am Bau des Terminal 3 und der vorzeitigen Eröffnung eines neues Flugsteigs arbeitet. Auch in die Infrastruktur der bestehenden Terminals werde weiter investiert, versprach Schulte. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte auf der Hauptversammlung am Dienstag Kapazitätsengpässe bei Sicherheitskontrollen und der Abfertigung kritisiert: „Frankfurt ist zu teuer, die Qualität ist trotzdem schwächer.”