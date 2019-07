Quartalszahlen: Metro profitiert vom Ostergeschäft

Nach dem Handelskonzern selbst greift indes der Milliardär Kretinsky. Am Mittwoch wollen Vorstand und Aufsichtsrat eine begründete Stellungnahme zum Übernahmeangebot abgeben. In einer ersten Version hatte der Vorstand die Offerte als zu niedrig bezeichnet. Der Milliardär bietet 16,00 Euro je Stammaktie und 13,80 Euro je Vorzugsaktie. Eine Voraussetzung für den Deal ist eine Annahmeschwelle von 67,5 Prozent aller Stammaktien. Dies ist ausreichend, um nach Vollzug des Angebots die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der Metro sicherzustellen, heißt es in den Angebotsunterlagen. Die Frist für die Offerte läuft am 7. August ab.