Quartalszahlen Nestlé startet zu Jahresbeginn durch – Starker Franken belastet aber

Gute Geschäfte etwa mit Kaffee und Milchprodukten haben den Lebensmittelkonzern Nestlé zum Jahresauftakt ein kräftiges Umsatzwachstum beschert. Aus eigener Kraft – also gerechnet ohne Wechselkurseffekte und Zu- und Verkäufe – legten die Erlöse um 7,7 Prozent zu, wie der Schweizer Konzern am Donnerstag in Vevey mitteilte. Damit konnte Nestlé das Wachstumstempo weiter beschleunigen. Für das Gesamtjahr bestätigt der Konzern seine Prognosen – angepeilt ist ein Umsatzplus aus eigener Kraft im mittleren einstelligen Prozentbereich.