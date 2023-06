Quartalszahlen Nike kämpft trotz Erholung in China mit Margendruck

In vielen Ländern – auch in Nordamerika, dem größten Markt für Nike – erschweren es die maue Konjunktur und die Inflation den Händlern zusätzlich, die Ware loszuschlagen. Das Wachstum fiel dort mit fünf Prozent im Schlussquartal so niedrig aus wie in keinem der drei Quartale zuvor. In China wuchs der Umsatz dagegen um 16 Prozent, nachdem die Kunden nach der Aufhebung der Lockdowns wieder in die Läden strömten, so dass Nike in dem Riesenreich das Gesamtjahr währungsbereinigt sogar mit einem Umsatzzuwachs abschloss.