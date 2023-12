Quartalszahlen Nike kann den Erwartungen nicht standhalten

22. Dezember 2023

Die Aktien des Unternehmens fielen im nachbörslichen Handel um rund 5,5 Prozent. Bild: REUTERS Bild:

Die Umsätze von Nike blieben im zweiten Quartal hinter den Erwartungen. Das Großhandelsgeschäft in den USA läuft mäßig und das Geschäft in China erholt sich nur langsam – jetzt will Nike umstrukturieren. Das ist geplant.