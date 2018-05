Quartalszahlen: Probleme in Nordamerika belasten Henkel - die Blitzanalyse

Profitable Klebstoffsparte: Das Geschäft mit Klebstoffen für den Konsum- und Profimarkt wächst weiter am schnellsten. Das organische Wachstum (also ohne Zukäufe) betrug 4,7 Prozent. Nominal sank der Umsatz allerdings leicht auf 2,3 Milliarden Euro. Damit war die Klebstoffsparte weiter der stärkste Bereich von Henkel. Die bereinigte Umsatzrendite war mit 18,1 Prozent so hoch im Vorjahr.