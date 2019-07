Quartalszahlen solide Metro lehnt Kretinsky-Übernahme ab

Nach dem Handelskonzern selbst greift indes der Milliardär Kretinsky. Der Handelsriese will sich allerdings nicht vom Tschechen übernehmen lassen. Dessen Offerte von 16 Euro pro Stammaktie sei deutlich zu niedrig, erklärten Vorstand und Aufsichtsrat des Düsseldorfer Handelsriesen in einer am Mittwoch vorgelegten gemeinsamen Stellungnahme. Metro werde „im Hinblick auf Ertragskraft und Wertperspektive erheblich unterbewertet“. Zudem könnte der Konzern nach einer Übernahme mit hohen Schulden belastet werden - dies könne drastische negative Folgen für die Refinanzierung und die wirtschaftlichen Perspektiven bringen. Metro hatte am Vorabend ein deutliches Umsatzwachstum für das dritte Quartal vermeldet.