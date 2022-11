Rabattaktionen: Handel rechnet mit Umsatzsprung bei Schnäppchenjagd zum Black Friday

In den USA gilt der Brückentag nach dem Thanksgiving-Feiertag – der sogenannte Black Friday, der diesmal auf den 25. November fällt – seit langem als umsatzträchtigster Tag des Jahres. Daran beteiligen sich in erster Linie Ladengeschäfte, während der Onlinehandel am folgenden Cyber Monday (28. November) mit Aktionsangeboten lockt.