Ranking 2023 Das sind die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt

Die Harmony of the Seas stammt von der Reederei Royal Carribean. Es ist 60,5 Meter breit und ganze 362 Meter lang. Auf 18 Decks gibt es genügend Platz, um bis zu 6687 Passagiere zu beherbergen. Auch hier verfügen die Reisenden über viele Freizeitmöglichkeiten, wie zum Beispiel eine Zipline-Fahrt über dem neunten Deck, einen Spaziergang im schiffseigenen Park, wo echte Bäumen in der Mitte des Schiffes gepflanzt wurden. Einen Wasserpark findet man ebenfalls an Bord, samt der höchsten Rutsche auf See. Wer es futuristisch mag, den werden die Bedienungen an einer der Bars erfreuen: dort mixen zwei Roboter die Drinks für die Gäste. Die Harmony of the Seas hat nach Angaben der DNV einen GT von 226.963.