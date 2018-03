Raub am Frachtflughafen: Unbekannte stehlen in Brasilien fünf Millionen Dollar aus Lufthansa-Maschine

DüsseldorfMehrere Unbekannte haben am Sonntag am Frachtflughafen von Viracopos fünf Millionen US-Dollar in bar – umgerechnet etwa vier Millionen Euro – geklaut. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Das Geld sollte laut der Nachrichtenagentur AFP mit einer Lufthansa-Maschine eigentlich in die Schweiz gebracht werden.