Real-Verkauf „Wir brauchen jetzt endlich Gewissheit“

Nach Informationen der „Lebensmittelzeitung“ steht die Edeka-Gruppe in engem Kontakt zu Redos und mache sich durchaus Hoffnungen, Filialen in der Größenordnung von bis zu 100 Standorten übernehmen zu können. Für ein derart großes Standort-Portfolio galt bisher nur Real-Wettbewerber Kaufland als Interessent, der offenbar mit X+Bricks kooperiert. Über den Verkaufsprozess dürfte sich auch der Metro-Aufsichtsrat informieren, der im Tagesverlauf zusammentritt. Der Düsseldorfer Handelsriese will am Donnerstag Quartalszahlen vorlegen. Koch muss sich auf bohrende Fragen zu seinen Verkaufsplänen einstellen.