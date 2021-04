Real-Zerschlagung Das haben Kaufland, Globus und Edeka mit den Real-Märkten vor

Am weitesten ist dabei Kaufland. Der Großflächendiscounter hat seit Januar nach eigenen Angaben bereits 15 ehemalige Real-Filialen ins eigene Filialnetz integriert. In den kommenden Tagen „folgen weitere neun“, teilt eine Unternehmenssprecherin mit. Der Umbau gilt intern als Kraftakt, der möglich schnell abgeschlossen werden muss, um Umsatzeinbußen in den Märkten zu vermeiden.



So bleiben die Umbau-Filialen nur zwei Tage vor der jeweiligen Eröffnung geschlossen. An diesen beiden Tagen werden die Regale mit neuer Ware befüllt, die Obst- und Gemüseabteilung wird umgebaut und an den Filialeingang verlegt. Zudem werden in einem ersten Schritt auch die Waagen- und Kassensysteme ausgetauscht - ebenso wie Logos, Banner und Plakate vor und in der Filiale. „In den folgenden sechs bis acht Wochen nach der Eröffnung wird die Filiale entsprechend dem Kaufland-Konzept umgebaut und modernisiert“, heißt es bei Kaufland. Die Maßnahmen würden bei laufendem Betrieb durchgeführt. So werden künftig niedrige Regale mit einer Höhe von 1,80 Meter die früheren Real-Standorte zieren. Moderne Farben kombiniert mit hellem Holz sowie einer neuen Beleuchtung sollen für eine angenehme Shoppingatmosphäre sorgen, und ein klares Kundenleitsystem für eine bessere Orientierung.