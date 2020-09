Real-Zerschlagung Handelskette Globus hat Interesse an bis zu 16 Real-Märkten

Man sei sich der Marktmacht der großen Handelsketten durchaus bewusst, signalisierte das Kartellamt bereits gegenüber Marktteilnehmern. Offiziell kündigte die Behörde an, Absatz- wie Beschaffungsmärkte in den Real-Verfahren intensiv zu prüfen. Das Kartellamt hat daher Auskunftsbeschlüsse an über 350 Lebensmittelhersteller verschickt, die 17 Produktgruppen betreffen, um mehr über die Einkaufskonditionen und damit über die Struktur- und Machtverhältnisse im Markt herauszufinden. Zudem werden die Einzugsbereiche, die Marktanteile und Marktverhältnisse jedes einzelnen Real-Marktes betrachtet.