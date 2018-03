Rechtsstreit: Richter will kalifornische Kaffeetrinker vor Krebsrisiko warnen

Tatsächlich sind wissenschaftliche Erkenntnisse in Sachen Kaffee in der Vergangenheit mal in die eine, mal in die andere Richtung gegangen. Aber in der jüngsten Zeit haben sich Besorgnisse über mögliche Gefahren abgeschwächt. Einige Studien sehen gar einen gesundheitlichen Nutzen. Die für Krebsbekämpfung zuständige Behörde der Weltgesundheitsorganisation WHO nahm Kaffee 2016 von der Liste „möglicher Karzinogene“.