Recombinetics US-Firma treibt Gentechnik in der Viehzucht voran

Sobald die öffentliche Akzeptanz der Gentechnik steige, werde in der Landwirtschaft auch das Interesse an Methoden zur Verbesserung der Produktivität zunehmen, sagt Lee. Paul Thompson von der Michigan State University ist hingegen skeptisch. Die Vorbehalte in der Gesellschaft beträfen nicht nur das „Gottspielen“, sondern auch generell die Art, wie in der modernen Nahrungsmittel-Industrie mit Tieren umgegangen werde. „Seit mindestens 20 Jahren wird über die ethische Frage diskutiert, ob wir die Tiere ändern sollten oder nicht doch das System“, sagt der Agrarexperte.



Gerade wegen der Vielfalt der potenziellen Einsatzmöglichkeiten stößt die Gentechnik weiterhin auf Vorbehalte. Solange es nur darum geht, nahrhafteres Fleisch zu erzeugen, sehen laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pew vom August etwa 43 Prozent der Amerikaner das Verfahren positiv.



Die Tierschutz-Organisation Humane Society befürwortet Gentechnik auch in Fällen, in denen die Ferkel-Kastration oder die Enthornung von Kühen vermieden werden kann, warnt aber vor einer generellen Zulassung. „Wenn du deine Hühner so manipulieren kannst, dass sie die Größe von Elefanten haben, ist das nicht gut“, sagt Josh Balk, der in der Organisation für das Thema Nutztierschutz zuständig ist.