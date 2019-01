 Reederei: Hamburg Süd verkauft einen Teil seiner Schiffe

Der weltgrößte Schifffahrtskonzern Maersk hatte Hamburg Süd Ende 2017 übernommen und in den Konzern integriert. Der Erwerber CNCo gehört zu der internationalen Swire-Gruppe aus Großbritannien, die weltweit in verschiedenen Geschäftsfeldern tätig ist mit einem Schwerpunkt in Asien. CNCo mit Sitz in Singapur beschäftigt 2500 Mitarbeiter und betreibt rund 135 eigene Schiffe, überwiegend Massengut- und Mehrzweckschiffe. Im Gegensatz zu Containerlinien, die nach Fahrplänen verkehren, werden in der Bulkschifffahrt trockene Güter wie Agrarrohstoffe, Futtermittel, Erz oder Stahl je nach Bedarf des Kunden weltweit von Hafen zu Hafen transportiert.