Reederei Hapag-Lloyd bestellt Containerschiffe für eine Milliarde Dollar

Hapag-Lloyd verfügt nach eigenen Angaben über 234 Containerschiffe und eine Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU. Das Unternehmen mit seinen rund 13.200 Mitarbeitern in 129 Ländern peilt in diesem Jahr ein operatives Ergebnis (Ebitda) von bis zu 2,7 Milliarden Euro an. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) hat Hapag-Lloyd 1,25 bis 1,35 Milliarden Euro auf dem Zettel, wie das Unternehmen zuletzt mitgeteilt hatte.