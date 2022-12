Reederei: Hapag-Lloyd sieht Container-Branche vor einer Flaute

Die Containerschifffahrt steuert nach Einschätzung von Deutschlands größter Reederei Hapag-Lloyd nach den Boomjahren in deutlich ruhigeres Gewässer. „Die Normalisierung, über die wir seit einiger Zeit sprechen, kommt definitiv“, sagte Konzernchef Rolf Habben Jansen bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Die Lieferketten entspannten sich, an den meisten Häfen hätten sich die Staus inzwischen aufgelöst. Als Folge der schrumpfenden Transportnachfrage fielen die Spotraten, also der Preis für die kurzfristige Buchung von Containern. Der Rückgang sei sogar etwas schneller als vor einiger Zeit angenommen. Wenn man aber in Rechnung stelle, von welchem Niveau Frachtpreise kämen und der Markt sich normalisiere, sei nicht unlogisch, dass dies relativ schnell geschehe.