Reederei: Höhere Frachtraten verhelfen Hapag-Lloyd zu Gewinnsprung

Allerdings habe sich das Marktumfeld im dritten Quartal eingetrübt, sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen. „Das zeigt sich beispielsweise in rückläufigen Spotraten und höheren inflationsbedingten Stückkosten“. Die angespannte Lage in den globalen Lieferketten, die das Jahr bisher geprägt haben, sollte sich in den kommenden Monaten weiter normalisieren.