Reederei Maersk macht im ersten Quartal satten Gewinn

Die dänische Reederei Maersk hat in den ersten Monaten 2021 erheblich mehr Geld eingenommen. Dabei profitierte der weltgrößte Reedereikonzern von einer starken Nachfrage auf einem Markt, der weiterhin von der Corona-Pandemie sowie Engpässen und Unterbrechungen in den globalen Lieferketten beeinflusst war. Dies habe die Frachtraten erheblich gesteigert, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Kopenhagen mit.