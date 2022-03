Reedereien im Kriegsgebiet (Fast) alle Schiffe deutscher Reeder im Kriegsgebiet stecken fest

Schon seit Tagen lag das fast 230 Meter lange Schiff einer norddeutschen Reederei im Hafen von Odessa. Als Russland am vergangenen Donnerstag gegen die Ukraine in den Krieg zog, sah es zunächst nicht so aus, als könnte der Frachter bald auslaufen. Die Angriffe der russischen Marine machten den Norden des Schwarzen Meers plötzlich gefährlich, auch für die Handelsschifffahrt. Häfen schlossen und es gab Berichte über Einschläge auf mindestens drei Frachtern. Am Freitagmittag erhielten Seeleute die Nachricht, dass die Namura Queen aus Japan im hinteren Bereich von einem Flugkörper getroffen worden sei, „gerade eben 1210 lokale Zeit 25. Feb. 2022“.