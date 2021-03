Reedereikonzern Hapag-Lloyd stärkt Afrika-Geschäft mit Zukauf

Der Reedereikonzern Hapag-Lloyd verstärkt sich im Geschäft mit Afrika. So hat Hapag-Lloyd die niederländische Reederei Nile Dutch Investments gekauft, die auf Containertransporte von und nach Westafrika spezialisiert ist, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. „Unsere gemeinsamen Kunden werden von einem dichteren Netzwerk von und nach Afrika sowie deutlich höheren Transportfrequenzen profitieren“, sagte Hapag-Chef Rolf Habben Jansen. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben.