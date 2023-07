Refund-Masche Wenn statt des iPhones nur ein Häufchen Sand zurückgeschickt wird

Auch der Gebrauchtwarenhändler Rebuy hat seine digitale Betrugsabwehr in den vergangenen Monaten hochgefahren. Die Zahl der Betrugsversuche sei daher im Vergleich zum Vorjahr sogar „tendenziell rückläufig“, teilt das Unternehmen mit. Problematisch blieben im internationalen Kontext aber Fälle von Kreditkartenbetrug. Dabei würden die Täter meist organisiert vorgehen. „In Deutschland geschieht dies nur in geringerem Rahmen“, heißt es bei Rebuy. „Hier können wir in den meisten Fällen von einer „erweiterten Unehrlichkeit“ sprechen“, teilt das Unternehmen mit. Einzelnen Kunden und Kundinnen würden „opportunistische Falschangaben zu den Bestellungen“ machen.



