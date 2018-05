Reimanns kaufen Pret A Manger: Rückkehr der deutschen Milliardäre

Über seine langfristigen Pläne redet Peter Harf, oberster Vermögensverwalter der deutschen Milliardärsfamilie Reimann, eigentlich nie. Die einzige Ausnahme war seine Ankündigung in der WirtschaftsWoche vor zwei Jahren, dass die Familie mit ihrem Imperium rund um Kaffee, Süßgetränke und noble Backwaren bald in Deutschland präsent sein wolle. „Wir werden auch in Deutschland mit neuen Angeboten experimentieren und suchen derzeit ein Konzept, das funktioniert. Haben wir das, investieren wir massiv in Deutschland“, so Harf im Sommer 2016. „In Deutschland gibt es im Gegensatz zu anderen Ländern keine große Kette mit bester Qualität bei Kaffee und Backwaren.“