Reisebranche Homeoffice im Robinson Club – Spaniens Tourismus in der Krise

Angesichts der eingeschränkten Reiselust der Bürger hat sich Europas größter Touristikkonzern Tui jüngst Alternativen zum Homeoffice in Deutschland ausgedacht. In den Clubs der Premiummarke Robinson werden derzeit wenig nachgefragte Familienzimmer zum Heimarbeitsplatz umgebaut. Den Auftakt bilden Clubs in Ländern mit derzeit sehr geringem Infektionsgeschehen wie an der portugiesischen Algarve, Anlagen auf Fuerteventura und in der Türkei sollten folgen.