Reisegesellschaft Hapag-Lloyd Cruises bietet wieder Landgänge bei Kreuzfahrten an

Zunächst hatte es nur Seereisen ohne Ausflüge auf das Festland gegeben. In Phase zwei können die Passagiere für Ausflüge das Schiff verlassen und Phase drei ist die Rückkehr zur gewohnten Routengestaltung. Seit der Wiederaufnahme der Kreuzfahrten gelten auch an Bord der Schiffe strenge Corona-Regeln. So gibt es Temperaturmessungen, Wegeleitsysteme an Bord, beschränkte Kapazitäten für Restaurants, Bars und Theater auf dem Schiff, Maskenpflicht in Fahrstühlen, Treppenhäusern und Kabinenfluren sowie eine geringere Auslastung als im Normalbetrieb.