Reisekonsum: Dufry legt Milliarden-Angebot für Autogrill vor

Mit dem Zukauf der italienischen Autogrill will der Dutyfree-Weltmarktführer Dufry das Restaurant-Geschäft kräftig ausbauen. Die Schweizer Dufry bietet insgesamt rund 1,8 Milliarden Franken in bar und Aktien für Autogrill, wie das Schweizer Unternehmen in der Nacht auf Montag mitteilte.