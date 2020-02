Reisekonzern: Tui baut Kreuzfahrtgeschäft um und nimmt Millionen ein

Der Reisekonzern Tui baut sein Kreuzfahrtgeschäft um. Die Tui-Kreuzfahrttochter Hapag-Lloyd Cruises werde an das Gemeinschaftsunternehmen Tui Cruises verkauft, an dem Tui und der Kreuzfahrtriese Royal Caribbean Cruises jeweils die Hälfte der Anteile halten, wie Tui am Freitag mitteilte.