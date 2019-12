Reisekonzern Tui-Chef Joussen: „Menschen wollen reisen, daran ändert Klimadebatte wenig“

Der Konzernchef sieht dabei die Entwicklungen in Großbritannien positiv. „Die Aufwertung des britischen Pfunds bringt uns neues Geschäft in unserem wichtigsten Markt. Die Parlamentswahlen in Großbritannien haben hinsichtlich des Brexit Klarheit gebracht“, sagte Joussen. Das lasse sich bereits am Konsumverhalten der Engländer ablesen. Eine Pleite wie beim britischen Reisekonzern Thomas Cook schließt der Vorstandschef für die Tui aus und erwartet, dass sich in Großbritannien ein Drittel der früheren Cook-Kunden nun für Tui entscheide.