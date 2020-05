Reisekonzern Tui erwägt Trennung von Verlustbringern

Daher müssten sich Konzernteile, die schon länger Verlust machten und auch in Zukunft keinen besseren Ausblick hätten, neu aufstellen. „Wenn dies nicht möglich ist, werden wir uns von Einheiten trennen oder ihren Betrieb einstellen“, zitiert die „FAZ“ weiter aus dem Schreiben. Dem Vernehmen nach richte sich der Appell an viele kleinere Einheiten, so die Zeitung. Aber auch die Landesgesellschaften des Konzern, etwa die seit Jahren verlustreichen Geschäfte in Frankreich, sollten ihre Kosten senken.