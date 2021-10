Reisekonzern: Tui plant Kapitalerhöhung – Reiselust nimmt zu

Tui teilte zudem mit, dass sich dank der wachsenden Reiselust die Zahl der Kunden im Zeitraum Juli und August auf 2,6 Millionen verdoppelt habe gegenüber den von der Coronakrise stark gebeutelten Vorjahresmonaten. In den Sommermonaten seien die Buchungen in Deutschland und den Niederlanden deutlich über das Vorjahresniveau gestiegen, hieß es. Zudem erhole sich auch der Markt in Großbritannien, nachdem die Regierung die Corona-Beschränkungen Mitte September gelockert habe.