Reisekonzern: Tui prüft nun auch Kapitalerhöhung

Der Reisekonzern Tui prüft verschiedene Möglichkeiten, um sein Finanzpolster in der Coronakrise zu stärken. „Zu den derzeit erwogenen Maßnahmen gehört auch eine kurz- oder mittelfristige Kapitalerhöhung“, teilte Tui in einer Pflichtmitteilung am Donnerstagabend mit. Sollte diese umgesetzt werden, werde sie aber „sehr deutlich geringer“ ausfallen als die in der Presse genannten eine bis 1,5 Milliarden Euro. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen, auch Zeitpunkt und Volumen stünden noch nicht fest.