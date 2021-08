Reisekonzern: Tui rechnet mit weniger Sommergeschäft als bislang

Der Reisekonzern Tui schreibt wegen der nur langsam gelockerten Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie weiterhin Verlust. Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal war der Betriebsverlust mit 748 Millionen Euro aber nur noch etwa halb so hoch wie zum Höhepunkt der Coronakrise vor einem Jahr. „Die Kundennachfrage und Buchungsdynamik sind ungebrochen hoch, sobald staatliche Reiseeinschränkungen zurückgenommen werden“, erklärte Tui-Chef Fritz Joussen. Wenn der Staat eingreife und damit die unternehmerische Freiheit beschränke, zeige sich das an den Buchungen. Mehr als vier Millionen Buchungen für das Sommergeschäft seien erfreulich. Der Umsatz erholte sich auf 650 Millionen Euro.