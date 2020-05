Reisekonzern: Tui streicht in der Coronakrise 8000 Stellen

In den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres von Oktober bis Februar stieg der Umsatz um sechs Prozent auf 6,0 Milliarden Euro. Das operative, um Einmaleffekte bereinigte Ergebnis belief sich in der Wintersaison auf ein Minus von 240 Millionen Euro, was eine Verbesserung um ein Fünftel zum Vorjahr war.