Reisekonzern Tui will Werte abstoßen – „Hotels nur in Ausnahmefällen besitzen“

Tui werde aber auch weiterhin Hotels bauen, stellte Joussen klar. „In manchen Destinationen wie den Kapverden oder in der Karibik müssen wir das, da das Angebot dort sonst fehlt.“ Auch in Deutschland will der Konzern noch neue Häuser eröffnen, zum Beispiel auf Sylt. Allerdings investieren die Hannoveraner künftig insgesamt stärker in ihre digitale Plattform als in Vermögenswerte wie Hotels. Die Digitalisierung des Vertriebs ist einer der Schwerpunkte Joussens.