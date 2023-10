Reisen: Reisebusverkehr weiterhin von Corona-Flaute getroffen

In Deutschland hat die Reisebusbranche 2022 noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau erreicht. Die Fahrgastzahl war im vergangenen Jahr mit 37 Millionen Reisenden um 52 Prozent geringer als im Vor-Corona-Jahr 2019, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen am Freitag mitteilte. Allerdings unternahmen auch mehr als doppelt so viele Menschen Busreisen wie im stark von der Pandemie geprägten Jahr 2021. Damals hatte es lediglich 18 Millionen Passagiere gegeben.