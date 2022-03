Reisen: Tui erwartet bei Reisebuchungen etwa Niveau von 2019

Mit dem Wegfall zahlreicher Corona-Einschränkungen verzeichnet der weltgrößte Reisekonzern Tui nach Angaben seines Deutschlandchefs Stefan Baumert einen starken Buchungseingang. „Unsere Kunden haben Nachholbedarf“, sagte Baumert der Funke-Mediengruppe in einem am Sonntag verbreiteten Interview. „Wir sind überzeugt davon, dass wir an das Niveau von 2019 herankommen.“ Für den Sommer gebe es eine starke Nachfrage nach Spanien, Griechenland und der Türkei. Mallorca werde als beliebtestes Ziel der Deutschen für Flugreisen zurückkommen. Er rechne auch mit einem Revival der klassischen Fernreiseziele wie Thailand, Mexiko, Dominikanische Republik, Kuba und Indonesien. „Das große Comeback werden die USA haben“, fügte Baumert hinzu.