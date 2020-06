Reiseverhalten Was Manager wieder ins Flugzeug treibt

Bei Urlaubsreisen fürchten die Deutschen allerdings deutlich mehr um ihr Wohlbefinden als wenn sie für ihr Unternehmen unterwegs sind. Hier meint die Hälfte, sie könne im Urlaub in einer Region stranden, wo die Pandemie wieder ausbricht und Gäste möglicherweise nur schwer wieder nach Hause kommen. Dazu traut mehr als jeder Vierte den Hygienestandards in den Urlaubsländern nicht so recht. Im Rest Europas fürchten sogar 57 Prozent Probleme durch ein Wiederaufflackern der Pandemie in der Sommerfrische.



Im Schnitt haben die Deutschen auch in den meisten Verkehrsmitteln weniger Angst, sich anzustecken, als ihre Kollegen aus anderen Teilen Europas. So ist nur 31 Prozent unwohl beim Gedanken, in ein Flugzeug einzusteigen. In Spanien und Italien ist es fast die Hälfte.