Henkel steigert die Dividende nach Rekordjahr 2017

Henkel schraubt nach einem Rekordjahr seine Dividende hoch. Für das vergangene Geschäftsjahr 2017 will der Konsumgüterkonzern je Vorzugsaktie 1,79 (Vorjahr: 1,62) Euro zahlen, je Stammaktie sind es 1,77 (1,60) Euro - die höchsten Dividenden in der Unternehmensgeschichte, teilte Henkel am Donnerstag in Düsseldorf mit. Im laufenden Jahr will das Unternehmen den organischen Umsatz um zwei bis vier Prozent nach oben schrauben. Die bereinigte Ebit-Marge soll von 17,3 Prozent im vergangenen Jahr auf mehr als 17,5 Prozent klettert, das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie soll zwischen fünf und acht Prozent steigen. 2017 hatten die Düsseldorfer auch dank Zukäufen erstmals beim Umsatz die Marke von 20 Milliarden Euro geknackt.