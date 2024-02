Rekordumsatz: Air France-KLM und IAG machen Gewinn dank erhöhter Reisenachfrage

IAG strebt mit den Airlines British Airways, Iberia, Level, Vueling und Aer Lingus sieben Prozent mehr Sitzplatz-Kapazitäten an, nachdem sie im vergangenen Jahr um gut ein Fünftel erhöht worden waren. Das Unternehmen will in erster Linie seine Bilanz weiter stärken und investieren, zum Beispiel in mehr Premiumangebot auf der einträglichen Nordatlantikroute. Die Flüge im ersten Halbjahr seien zu zwei Dritteln gebucht.