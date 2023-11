René Benko: Diese 6 Grafiken zeigen, wie es zum Signa-Absturz kam

Dass so ein schuldenfinanziertes Geschäftsmodell an seine Grenzen stoßen könnte, deutet sich bereits seit eineinhalb Jahren an. Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, gingen die Zinsen hoch. Der Zwölfmonats-Euribor, also der Zinssatz, zu dem sich Banken untereinander für ein Jahr Geld leihen, ist in dieser Zeit etwa um mehr als vier Prozentpunkte gestiegen. Kredite werden also teurer.