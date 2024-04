René Benko Wie Klaus-Michael Kühne das Ende der Signa-Gruppe besiegelte

Kredite wurden fällig und mussten ersetzt werden. In den Anfangsjahren war das noch problemlos möglich, weil die Immobilienpreise stiegen und der Wert der Signa-Objekte ebenso. Steigt der Wert eines Objekts, können darauf neue Kredite aufgenommen werden. Das aber war ab Frühjahr 2022 kaum noch möglich. Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, gingen die Zinsen hoch. Steigen die Zinsen, sinken in der Regel die Immobilienpreise. Wer seine Immobilien maximal beliehen hatte, stand nun vor einem Problem. So wie Benko. Objekte zu verkaufen und so die Schuldenlast zu drücken, war jetzt kaum noch möglich. Viele Immobiliengesellschaften wollten nun verkaufen. Kaufinteressenten aber gab es kaum noch.



Doch Benko, so schien es, hatte nicht erkannt, dass seine Unternehmensgruppe längst in Existenznot war. Statt das Geld zusammenzuhalten, kaufte Benko noch im Sommer 2022 gemeinsam mit Partnern die britische Luxuskaufhauskette Selfridges samt Immobilien und setzte den Wert einiger Selfridges-Häuser dann zum Jahresende drastisch nach oben. In der Bilanz machte sich das zwar gut, aber Geld kam so eben nicht in die Kasse. Der Fokus auf die Bilanzwerte der Signa-Häuser statt auf den Kontostand dürfte ein wesentlicher Grund dafür sein, dass in den vergangenen Monaten viele Signa-Gesellschaften Insolvenz anmelden mussten.