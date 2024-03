René Benkos Imperium Österreich will Signa-Sanierungsplan nicht zustimmen

Zu Signa Prime gehören auch der unfertige Elbtower und das Alsterhaus in Hamburg, das Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe, das Luxushotel Park Hyatt in Wien, das Selfridges in London, das Oberpollinger in München und Gebäude der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Tochtergesellschaften, die die Anteile an deutschen Objekten halten, wären zwar aus der Treuhand-Verwaltung ausgeklammert. Sie sollen aber nach der Verwertung ihrer Objekte ebenfalls abgewickelt werden, wie es im Plan des Insolvenzverwalters heißt. Außerdem würde der österreichische Treuhänder die Forderungen der Signa Prime gegenüber ihren Töchtern verwalten.



Wie andere Gläubiger abstimmen werden, wollte Peschorn nicht mutmaßen. „Wir orientieren uns nicht an der Mehrheit, sondern nach dem, was im Interesse der Republik und der Steuerzahler ist“. Möglich sei, dass es zu strafrechtlichen Ermittlungen kommt. „Und ich hoffe auch darauf, dass die Strafbehörden hier alsbald zielgerichtete Ermittlungen aufnehmen“, sagte Peschorn. „Auch in diesem Fall wäre ein Konkursverfahren zweifellos von Vorteil für die Strafverfolgungsbehörden, weil ein Masseverwalter hier sehr gut mit diesen Zusammenarbeiten kann“.