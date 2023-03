Reno-Insolvenz Die seltsame Pleite der Schuhhandelskette Reno

Doch schnell gab es in der Branche Hinweise auf Filialschließungen, Probleme mit der Stromversorgung und Regallücken in den Läden. „Da ist also richtig was faul. Von Rettung keine Rede“, hieß es in einer Mail an die WirtschaftsWoche. Die Investoren ließen eine Anfrage zu den Hintergründen der Reno-Insolvenz zunächst unbeantwortet. Der Insolvenzantrag betrifft nach Unternehmensangaben nur die rund 180 deutschen Filialen - nicht die Schwester-Unternehmen in Österreich und der Schweiz.