Replik auf Thomas Koch: Werbung wirkt nicht? „Werbewirkung“ will gekonnt sein!

Vor 40 Jahren sprach die Branche von Werbung. Heute nutzen die meisten den Begriff der ganzheitlichen Marketing-Kommunikation. Denn mittlerweile werden nicht nur bezahlte Werbeformate geschaltet und Markenbotschaften platziert, sondern Kommunikation ist in sozialen Medien wie Youtube, Instagram, Snapchat, Tik-Tok & Co über die reine Werbung hinaus zur Dialog- und Interaktionsplattform geworden. Eine Produktserie, die mit einer Influencerin wie Bibi gelauncht wird, gehört heute genauso zum Toolset einer Kommunikationsagentur wie ein Radiospot. Eine Kampagne, bei der ein Hashtag zu Tausenden an Kommentaren und Reaktionen führt, ist genauso Teil der Kommunikationsklaviatur wie eine gute Headline auf einem Plakat. Wir wissen heute: Der Einsatz unterschiedlicher Kanäle und Formate schafft Synergien im Zusammenspiel. So belegte Nielsen für Google, dass TV in Kombination mit Youtube bessere Ergebnisse in den Youtube-Zielgruppen erzielte (Quelle: Think with Google, 2016). Eine derartige Komplexität an medialen Zusammenhängen bedarf eines sehr komplexen Rechenmodells, um den Return on Investment einzelner Kanäle aufzuzeigen, z.B. wie das des Marktforschungsunternehmen Kantar. (Quelle: Kantar: Marketing-ROI 2.0 2018)