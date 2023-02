Repräsentative Umfrage zu Preisfavoriten Drogeriemarkt ist Deutschlands Preissieger

Ein weiterer interessanter Aspekt des Rankings ist es, dass viele kleinere Unternehmen und Händler es in die Spitzengruppe geschafft haben. Neben Namen wie Aldi Süd (Platz 3), posterxxl.de (10), verivox.de (13) oder Nanu-Nana (19) tauchen auch deutlich unbekanntere und eher nischige Branchen in der Top-50 auf. Mit Lebara (30) und Ortel Mobile (37) sind zwei Anbieter der Auslandstelefonie vertreten. Außerdem befinden sich mit Quick Reifendiscount (11), stop+go (17), Euromaster (22), First Stop (35) und Atu (42) fünf Autoservices unter den 50 am besten bewerteten Unternehmen.