Restaurantkette Neue Vapiano-Investoren wollen deutsche Restaurants „spätestens ab August“ wieder öffnen

Bauer führt das Investorenkonsortium an, das Anfang Juni 30 Vapiano-Restaurants in Deutschland sowie das Frankreich-Geschäft und das nationale und internationale Franchisegeschäft des Unternehmens übernommen hat. Er sei „überzeugt, dass die Marke ein Comeback schaffen wird.“ Verhandlungen über weitere Unternehmensteile laufen derzeit noch. „Wie viele Restaurants am Ende unter dem Namen Vapiano weitermachen, ist heute noch nicht absehbar“, so Bauer. „Von 140 bis 160 Standorten würde ich ausgehen, aber die mögliche Schwankungsbreite ist noch sehr hoch.“