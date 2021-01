Rettungskredit für Galeria Karstadt Kaufhof Knallharte Auflagen für Warenhauskönig René Benko

Nach Informationen des Online-Magazins „Business Insider“ war der wirtschaftliche Druck offenbar derart groß, dass GKK schon in wenigen Tagen frisches Geld brauchte. Deshalb wolle die Bundesregierung bereits Anfang Februar 250 Millionen Euro überweisen, den Rest kann das Unternehmen Ende Februar und Ende März abrufen.



Die Hilfsmaßnahmen sind allerdings an umfangreiche Auflagen und rechtliche Vorgaben geknüpft, heißt es aus dem Umfeld des WSF. So sollen von den rund 130 Filialen zahlreiche Immobilien dem Staat als Sicherheit verpfändet worden sein, ebenso der Warenbestand des Unternehmens und die Markenrechte. Für den Kredit müsse der Konzern hohe Zinsen zahlen, die je nach Höhe der abgerufenen Kreditsumme bis in den hohen einstelligen Bereich anwachsen.