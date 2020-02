Rewe-Chef Lionel Souque „Geschäftsjahr 2019 war eines der erfolgreichsten in der Rewe-Geschichte“

„Das Geschäftsjahr 2019 war eines der erfolgreichsten in der Rewe-Geschichte“, sagte Rewe-Konzernchef Lionel Souque der WirtschaftsWoche. „Unsere Supermärkte in Deutschland sind 2019 stärker gewachsen als alle anderen großen Handelsketten“, so Souque. Sehr positiv habe sich auch der Lebensmittelhandel in Mittel- und Osteuropa entwickelt. Auch im Onlinehandel mit Lebensmitteln sieht sich Rewe als Marktführer. „In Deutschland verkauft niemand mehr Lebensmittel über das Internet als Rewe. Das soll auch in Zukunft so bleiben“, kündigte Souque an. Gleichwohl hätten sich die hohen Erwartungen der Branche ins Onlinegeschäft bislang nicht erfüllt. „Natürlich steigen die Onlineumsätze mit Lebensmitteln, aber das Wachstum verläuft eher linear als exponentiell“, so Souque. Auch die DER Touristik habe „ein anspruchsvolles Jahr“ erlebt. „Nach der Insolvenz von Thomas Cook sind wir mit 6,6 Milliarden Euro Umsatz der zweitgrößte Reiseveranstalter in Europa“, sagte Souque.