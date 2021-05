Rewe, Edeka, Aldi: Große Handelsketten bereiten sich auf Verbot von Kükentötung vor

Daneben setzen Edeka, Rewe und Co. auf „Bruderhahn“-Projekte. Hier werden nicht nur die Legehennen, sondern auch ihre Brüder – als Masthähne – aufgezogen. Das ist eigentlich unüblich, weil unrentabel. Denn die Brüder der Legehennen setzen bei der Aufzucht längst nicht so viel Fleisch an wie speziell dafür gezüchtete Rassen.